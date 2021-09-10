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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

10.09.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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