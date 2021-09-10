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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

10.09.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve helikopter yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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