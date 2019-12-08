HABER

Antalya’da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah erken saatlerde Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan M.A.K.’a ait eve de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İki evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmadı.

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
Cezaevi firarisi yakalandıCezaevi firarisi yakalandı
Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin babası son yolculuğuna uğurlandıLefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin babası son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.