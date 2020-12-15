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  4. Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı

15.12.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Antalya’da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki otomobillerin camlarını taşla kıran kadın, yarı çıplak soyunup sokak ortasında uzun süre oturdu. Kadın, polis tarafından ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın park halindeki iki otomobilin camlarını eline aldığı taşla kırdı. Yarı çıplak soyunan kadın, bir süre cadde ortasında bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipleri bir süre kadının ikna etmeye uğraştı. Üzerine verilen giysileri kabullenmeyen kadın, polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından ekip otosuna alındı. Kadının taş attığı otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından ayakkabı ve çorap temin edilen kadın, polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kadının çevredeki araçlara zarar verişi ve çıplak eylemi güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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