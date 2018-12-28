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Antalya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

Arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde E.B. ve birlikte iş yaptığı Fevzi Gürün arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.B'nin, alkolün de etkisiyle aracından aldığı bıçakla Gürün'ü yaraladığı iddia edildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Gürün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan E.B, Isparta yolunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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