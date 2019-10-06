HABER

Antalya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

Ailevi sorunlarından sorumlu tuttuğu komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Antalya'da bir kişi, yaşadığı ailevi problemlerden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve bundan aynı mahalleden komşusu Bayram Kır'ı sorumlu tutan Celil D, evinin bulunduğu Sütçüler Mahallesi 3546. Sokak'ta Kır ile karşılaştı.

Bir süre tartıştıktan sonra Celil D, yanında bulunan tabancayla Kır'a 5 el ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kır, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celil D. ise olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde ve evde yapılan incelemelerin ardından Celil D, gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen Celil D'nin iki çocuğu da balkonda bekledi.

Bayram Kır ve Celil D'nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları, Celil D'nin eşinin bir süre önce evi terk ettiği öğrenildi.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
İstanbul’un simgeleri “Serebral Palsi” için yeşile büründüİstanbul’un simgeleri “Serebral Palsi” için yeşile büründü
Galata Kulesi ve köprüler yeşil yandıGalata Kulesi ve köprüler yeşil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet polis silah

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rize’de şiddetli yağış! Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağış! Köy yolları ulaşıma kapandı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.