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Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde 2 yıl önce işlenen cinayet nedeniyle aranan zanlı, Antalya'da gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2017'de yılbaşı gecesi tartıştığı Ramazan Yiğit'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Antalya'da yakalandı.

Müslüm Mert S, Sugözü Caddesi'nde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılandığı Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında müebbet hapis cezası aldı.

Duruşmaya katılmayan zanlı, tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zeytinköy olarak bilinen bölgede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Müslüm Mert S'nin arandığı tespit edildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.

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Alanya cinayet zanlı

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