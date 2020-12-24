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Antalya’da çocuk parkında erkek cesedi bulundu

24.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’da parkta 41 yaşında bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokak’taki çocuk parkında meydana geldi.

Antalya’da parkta 41 yaşında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokak’taki çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 41 yaşındaki Can Vurgun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında enjektör bulunan ve uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Vurgun’un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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