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Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Antalya’da iki çocuğun sokağa attıkları’ Kaçırılıyorum’ yazılı kağıt parçaları polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1581.

Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdi

Antalya’da iki çocuğun sokağa attıkları’ Kaçırılıyorum’ yazılı kağıt parçaları polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1581. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta akşam yürüyüşüne çıkan vatandaşlar kaldırım üzerinde "Bunu okuyorsan lütfen yardım et. Polisi ara. Telefonumu takip etsin. Lütfen yardım. Kaçırılıyorum" ve üzerinde telefon numarası yazılı üç kağıt parçası buldu. Şüphelenen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kağıttaki telefon numarasının Denizli’de yaşayan bir doktora ait olduğunu ve konudan haberinin olmadığını belirledi. Yaptıkları incelemede şüpheli bir durumla karşılaşmayan ekipler, kağıtların atılma yönüne göre daireleri tek tek inceledi. Ekipler, kağıtları 10 ve 15 yaşındaki iki çocuğun şaka amaçlı yazarak balkondan attıklarını belirledi. Polis, küçük çocukları uyardıktan sonra mahalleden ayrıldı.

Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdi

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