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Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Antalya’da akıntısı yüksek DSİ’nin sulama kanalında yasak olmasına rağmen yüzen çocuklar serinlemek için adeta ölüme meydan okuyor.Turizm kenti Antalya’da yüksek nemle birlikte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi.

Antalya’da akıntısı yüksek DSİ’nin sulama kanalında yasak olmasına rağmen yüzen çocuklar serinlemek için adeta ölüme meydan okuyor.
Turizm kenti Antalya’da yüksek nemle birlikte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Nemden bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin adresi sahiller oldu. Okulların kapanmasıyla tatil dönemine giren ve denize gidemeyen çocuklar ise sulama kanallarında serinledi. Yasak olmasına rağmen çocuklar derinliği az, akış hızı fazla olan kanalda kendi imkanlarıyla yüzdü. Demir bariyerlerden kanala geçen çocuklar, akıntılı kanala balıklama atladı. Tehlikeye aldırmadan kanalda sürüklenen çocuklar, sulama motorlarının hortumlarına tutunarak yukarı çıktı. Kanal kenarında, "Sulama kanalına girmek yasaktır" yazısına aldırmayan çocuklar akşam saatlerine kadar yüzdü.
Kanalda yüzen 12 yaşındaki Mert Gül, denize gidemedikleri için kanalda serinlediklerini söyledi.
Tehlikeli olmasına rağmen suyun çok güzel olduğunu dile getiren Gül, “Evimiz denize uzak olduğu için burada yüzüyoruz. Yukarıdan atlıyoruz, alt taraftan çıkıyoruz. Yüzmeyi biliyoruz.” dedi.

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri

Antalya’da çocukların ölüme meydan okuyan serinleme yöntemleri
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