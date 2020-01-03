HABER
  4. Antalya'da çok sayıda suçtan aranan şüpheli, çatı katında yakalandı

Antalya'da çok sayıda suçtan aranan şüpheli, çatı katında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Antalya'da çok sayıda suçtan aranan şüpheli, çatı katında yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini "hayvan tüccarı" olarak tanıtarak köylülerden aldığı hayvanların parasını ödemediği ve 85 yaşında bir kişiyi de evlendirme vaadiyle 574 bin lira dolandırdığı öne sürülen Mithat E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Oba Mahallesi'ndeki kız arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evin çatı katında yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mithat E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkındaki 10 dosyadan tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyorEsnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyor
İsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladıİsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya dolandırıcılık polis

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.