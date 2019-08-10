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Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kimi İstanbul’dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas’ın soğuğundan kaçarak ısınmaya.

Kimi İstanbul’dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas’ın soğuğundan kaçarak ısınmaya. Hissedilen hava sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya sokakları, Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistlerle doldu.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yine turizmin başkenti Antalya oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği, hissedilen hava sıcaklığının ise 41 dereceyi bulduğu Antalya, bayram tatilcileriyle dolup taştı.

"Antalya’da trafik yoğunluğu var"
Ankara’dan geldiklerini ifade eden iki genç, "Dün akşam bayram için geldik. Ankara serindi, burası sıcak bayağı. Bayramın sonuna kadar veya 10 gün kadar kalmayı düşünüyoruz, tatili denizde geçireceğiz" dedi.
Antalyada oturmasalar da Antalyalı oldukları için sıcaklıklarda zaten hep mücadele ettiklerini belirten bir aile ise, "İstanbul’da yaşıyoruz hem tatil yapmak hem de anne babamızı ziyaret etmek için Antalya’ya geldik. Uçakla geldiğimiz için bir trafik yoğunluğu hissetmedik ama Antalya’nın içinde bir trafik yoğunluğu var" şeklinde konuştu.

"Sivas’tan ısınmaya geldim"
Bayram tatili geçirmek üzere Sivas’tan geldiğini ifade eden genç bir kadın ise, "Antalya’ya ısınmaya geldim diyebilirim. Bayram için tatile geldim, bayram boyunca buradayım. Gerçekten yollarda yoğunluk vardı, bayram trafiği galiba, insanlar sıcak iklimlere doğru akın halindeler. Sıcaklıklara dikkat etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.
Antalya’da oturan arkadaşı ise sıcaklıklara alışkın olduğunu, hatta sevdiğini belirterek, "İnsanlar çok fazla gelmesin biz bize kalalım" diyerek gülümsedi.
40 senedir Antalya’da oturan Nermin Akdeniz de, sıcaklıkların dayanılır gibi olmadığını söyledi ve, "Evde klimaları açıyoruz veya arka ve ön odaların pencereleri açarak cereyan yapması sağlıyoruz. Bayramımız da güzel geçecek İnşallah Antalya’da olacağım. Herkese selam söylüyor bayramlarını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı
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