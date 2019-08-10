Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri durdurmadı

Kimi İstanbul’dan ailesini görmeye geldi, kimi de Ankara ve Sivas’ın soğuğundan kaçarak ısınmaya. Hissedilen hava sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya sokakları, Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistlerle doldu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yine turizmin başkenti Antalya oldu. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği, hissedilen hava sıcaklığının ise 41 dereceyi bulduğu Antalya, bayram tatilcileriyle dolup taştı.

"Antalya’da trafik yoğunluğu var"

Ankara’dan geldiklerini ifade eden iki genç, "Dün akşam bayram için geldik. Ankara serindi, burası sıcak bayağı. Bayramın sonuna kadar veya 10 gün kadar kalmayı düşünüyoruz, tatili denizde geçireceğiz" dedi.

Antalyada oturmasalar da Antalyalı oldukları için sıcaklıklarda zaten hep mücadele ettiklerini belirten bir aile ise, "İstanbul’da yaşıyoruz hem tatil yapmak hem de anne babamızı ziyaret etmek için Antalya’ya geldik. Uçakla geldiğimiz için bir trafik yoğunluğu hissetmedik ama Antalya’nın içinde bir trafik yoğunluğu var" şeklinde konuştu.