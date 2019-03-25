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Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 00:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde bulunan çöp toplama merkezinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde bulunan çöp toplama merkezinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Ağaç budama atıkları ve benzeri atıkların stoklandığı yaklaşık 15 dönümlük alanda saat 21:30 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi , Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri Kemer Belediyesi’ne ait su tankerleri ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çevrede oturan vatandaşların da alevleri görerek geldiği toplama merkezindeki söndürme çalışmalarını Kemer Belediye Başkanı ve CHP’li Belediye Başkan Adayı, Mustafa Gül yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yayılmaması için önlem alındı
Kemer’de gün boyu devam eden kuvvetli rüzgarın etkisiyle stoklanan tüm çöpleri kaplayan alevlerin, ormanlık alanın ve sitelerin bulunduğu alana sıçramaması için mücadele edilirken, Orman İtfaiyesi de arazözlerini ormanlık alan sınırına yerleştirerek tedbir aldı. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda etkili olan yangının çıkış sebebi hakkında kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadığı ancak metan gazı birikmesi sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor

Antalya’da çöp toplama merkezinde yangın devam ediyor
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