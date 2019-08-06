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Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü.

Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü. Darbedilen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
Olay, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı. Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayakAntalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayakAntalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayakAntalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak

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