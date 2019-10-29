Antalya'da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlama törenlerinde 3 bin öğrenci, gaziler, şehit ailelerinin yer aldığı kortej, ilgiyle izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya Valiliği'nde Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tebrikleri kabulüyle başladı. Valilik makamındaki törene AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve çok sayıda kurum amiri, askerî erkan ve emniyet personeli katıldı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN MESAJ

Bu tören sonrasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, askeri araçla meydan ve Cumhuriyet Caddesi boyunca kutlamalara katılan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

ÜÇ BİNE YAKIN KATILIMLI KORTEJ

Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteri ve şiir dinletisiyle devam eden törenin kortej bölümünde ise askeri bando eşliğinde yürüyüşler gerçekleşti. 500 kişilik Türk bayrağı grubu öğrencisi, 2 bine yakın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi grupları, gaziler, şehit ailelerinin yer aldığı kortejde renkli görüntüler oluştu. Uluslararası Eğitim ve Gençlik Festivali kapsamında Antalya'da misafir olan Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin öğrencileri yöresel kıyafetleriyle yürüyüş yaptı.

MİLLETVEKİLİ KÖSE VE BAŞKAN'DAN ASKER SELAMI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çok sayıda branşta eğitimler verdiği sporcu öğrenciler de özel kıyafetleriyle kutlamalarda yer aldı. Kortejde büyük alkış alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birliklerin geçişi sırasında ise bazı vatandaşlar ile protokol üyeleri arasındaki AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ayağa kalkarak, asker selamı verdi.

CUMHURİYET’İN 96'NCI DOĞUM GÜNÜ

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, "29 Ekim 1923'te kurduğumuz Cumhuriyet’in 96'ncı doğum gününü kutlamak, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’i kuranları yâd etmek, Cumhuriyet’in bekçisi olduğumuzu bir kez daha aleme ilan etmek üzere bir aradayız. 'Hâkimiyet, Bila Kaydu Şart Milletindir' diyerek kurduğumuz Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Yeryüzü durdukça dursun, pâyidar olsun. Cumhuriyet, ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşanların eseridir. Bize bu eşsiz eseri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Onunla birlikte yola çıkan ve gözü, vatandan başka hiçbir şey görmeyen silah arkadaşlarının ruhları şâd olsun" diye konuştu.

'YAŞASIN CUMHURİYETİMİZ'

Atatürk ve silah arkadaşlarının yeni bir devlet ve Cumhuriyet kurarak, bu milletin köklerini vatan toprağına tekrar sabitlediğini belirten Karaloğlu, "Sağına ve soluna bakmadan hepimizin, Cumhuriyet’i geliştirmesi varlık, yokluk meselesidir. Bu sözle, lafla hallolacak bir mesele değildir. Sıfatımız her ne ise sıfatımızın gerektirdiği en iyi, en doğru işi yapmak, bizim için tek yoldur. Herkes üstüne düşeni, hür bir cumhuriyetin vatandaşı olarak yapacak, yapmalıdır. Atatürk'ün vasiyeti, ecdadımızın hakkı, vatanımızın selameti bu şuurdadır. 96 yıl sonra bugün, ilk günkü heyecanla Cumhuriyeti’ne sahip çıkan herkesi tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman ecdadımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, milletimiz, devletimiz var olsun. Yeryüzü durdukça, yaşasın Cumhuriyetimiz" dedi.

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