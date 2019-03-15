Antalya’da cuma namazı çıkışı Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği Yeni Zelanda’daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Akdeniz Üniversitesi Camii’nde cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Kürşat Kaya ezanı, inananlara, kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek, haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrı olarak tanımladı.

Ezanın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Kaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur" dedi.

"İsrail’e tepki"

Mescid-i Aksa’da ezanın okunmadığını üzüntüyle öğrendiklerini anımsatan Kürşat Kaya, "Ardından, bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ’diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail’in bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa’mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz" diye konuştu.