Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Antalya’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları valilik makamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Tuncay Polat’ın tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kutlama töreninde Vali Karaloğlu, Başkan Böcek, Garnizon Komutanı Polat askeri araçla protokolü selamladı. Katılımın yoğun olduğu alanda, vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafıyla büyük coşku yaşadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu. Tören okulların, sivil toplum kuruluşlarının jandarma ve polis teşkilatının geçit töreniyle son buldu. Ellerinde Türk bayrağı olan kalabalık geçiş yapan askerleri büyük bir coşkuyla alkışladı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, cumhuriyetin yılmaz bekçisi olduklarını dile getirdi. "Hakimiyet milletindir" diyerek cumhuriyeti kurduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Cumhuriyet ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşanların eseridir. Bize bu eşsiz eseri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şad olsun. Onunla birlikte yola çıkan ve gözü vatandan başka hiçbir şey görmeyen silah arkadaşlarının ruhları şad olsun” dedi.Ülkenin güney sınırlarında bayrağa, vatana, cumhuriyete kast eden hainlerin olduğunu işaret eden Vali Karaloğlu, kahraman ordunun hainleri, hıyanetleri içinde boğmak için sınır ötesi operasyonu başlattığını kaydetti.

"Barış Pınarı harekatı"

Vali Karaloğlu, "Barış Pınarı Harekatı adıyla başlattığımız bu operasyon hem ülkemizin güvenliğini sağlamak hem de ülkesine dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için yapıldı. Mehmetçiğimiz bir kez daha ölürsek şehit, kalırsak gazi ruhuyla göreve başladı. Bu ruh Cumhuriyet’i kuran ruhtur, kahraman ecdadımızın ruhudur. Gazi Mustafa Kemal ’Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz’ diyor. Bu vasiyetin gerçekleşmesi milletimizdeki vatan bilincinin sürekli tazelenmesinden geçer. Hepimizin öncelikli ödevi bu bilinci diri tutmaktır. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Çanakkale’yi bir kez daha yaşadık” diye konuştu.

"Ülkemizi yükseltecek buluşlara dört elle sarılmalıyız"

Madden olmasa da manen Çanakkale de olduğu gibi büyük bir saldırıya maruz kalındığını aktaran Vali Karaloğlu, “Bu süreçte teröristlerin dostu olduğunu açıkça ilan eden çok ses duyduk. Ambargo tehditleriyle yüzleştik. Milli Takımımızın maçla askerlerimize gönderdiği selam sansürlendi, yayınlanmadı. Ülke ve millet olarak olmadık iftiralara maruz kaldık. Yüzde yüz haklı olduğumuz konularda haksızlıkla itham edildik. Bu süreci iyi okumalıyız, sesimizi sözümüzü, doğruyu iyiyi güzeli, vatanı memleketi milleti, Türkiye’yi yükseltecek buluşlara arayışlara dört elle sarılmak zorundayız” dedi.