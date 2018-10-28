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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Başkan Türel, meydandaki Atatürk anıtı önüne çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören sona ererken bazı sivil toplum kuruluşları ve CHP Antalya İl Başkanlığı da anıta çelenk bıraktı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte egemenliğin saraydan alınarak halka verildiğini belirten Ahmet Kumbul, 'Bugün gördüğümüz durum farklıdır. Bugün güç halktan alınıp saraya veriliyor dedi. Kumbul, alandaki kalabalığa seslenerek yerel seçimler için sıkı çalışmaları gerektiğini de söyledi.

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