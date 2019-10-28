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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.  Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piy.

Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk, askeri erkan, emniyet personeli ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Resmi törenin ardından, aralarında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı ve Rafet Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Başkanı İbrahim Daş, Antalya Barosu, meslek örgütü, sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan grup üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Kumbul, her ortamda, her platformda birlik beraberlik mesajları vermeye çalıştıklarını belirterek, “Bu ülkede yaşayan hangi dilden, dinden, ırk ve mezhepten olursa olsun, hangi siyasi partiye oy verirse versin hiç kimseyi birbirinden ayırmak demokratlık, sosyal demokratlık ya da insanlığa sığamayacak bir durumdur. Ama her bayramda olduğu gibi yine çelenklerimizi buraya getirmekte zorluk yaşıyoruz, yine müdahale ediliyor, yine engel olunmaya çalışılıyor. Biz hiç kimseyi birbirinden ayırmadan bu ülkede yaşayan herkesin eşit olduğu, daha çok kazanan, kazandığını hakça paylaşan bir ülke olana dek, ülkede adalet, demokrasi tesis edilene dek bu mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
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