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Antalya'da dağlık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da dağlık alanda yangın

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının ormanlığa sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
Konyaaltı ilçesi Altınyaka Dağı'ndaki çalılıkta, saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çalılığa yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının çıktığı alanın sarp olması nedeniyle müdahalede zorluk yaşandı. Ekipler, yangının ormanlığa sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

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