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Antalya’da daire alev topuna döndü

24.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir binanın 3.

Antalya’da bir binanın 3. kat dairesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Daire alev topuna dönerken üst katlarda mahsur kalan kişileri itfaiye merdivenle kurtardı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7234 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı. 3. kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdivenli itfaiyece kurtarıldı. Yangın 1 saatlik bir çalışmayla tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Dairenin yanması ve yaşanan kargaşa anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Daire kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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