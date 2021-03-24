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Antalya’da ‘Dalgakıran’ isimli uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama daha

24.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Ekiplerin şüphelilerin adresine baskın yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiye yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Farklı zamanlarda operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheli jandarma karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

5 şüpheli daha gözaltına alındı
Soruşturmayı derinleştiren jandarma bu kapsamda 5 şüphelinin daha Antalya’da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli D. K isimli kadın ile K. Y., F. G., I. Ç. ve M. Y.’i gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 40 gram metamfetamin, 20 paket alkol bağımlılarının kullandığı hap, 15 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anları kamerada
Diğer yandan 5 şüphelinin gizlendiği adreste yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde köpek eşliğinde adrese baskın düzenlenmesi, şüphelileri gözaltına alınması ve yapılan aramalar görüldü.

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