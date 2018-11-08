Antalya'da darbedilen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da 20 gün önce darbettiği kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altay A. (33), Kundu turizm bölgesindeki otelde birlikte konakladığı Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile 19 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartıştığı Altay A. tarafından darbedildiği öne sürülen Nutfullina, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen kadın, yoğun bakım ünitesindeki 20 günlük yaşam mücadalesini kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Altay A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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