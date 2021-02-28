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Antalya’da darp edilen engelli adamdan acı haber

28.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada komşularından dayak yiyen yüzde 90 engelli şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada komşularından dayak yiyen yüzde 90 engelli şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) darp etti. Durumu ağır olan yüzde 90 engelli Mümün Kara, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N.Y. ile A.Y. yeniden gözaltına alındı.

Baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı baba N.Y. nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Mümün Kara ise olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu’na cenazeyi almaya gelen yakınları, adaletin yerini bulmasını istedi.

“Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum”
Vefat eden abisinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almaya gelen Abdurrahman Kara, “Abim hunharca öldürüldü saçma sapan bir park olayı yüzünden. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Mağduruz. Esas olayı başlatan kişi N.Y. gibi gözüküyor ama oğlu A.Y., en büyük kıvılcımı çıkartan kişi oymuş. Kamera kayıtları da var aslında. Karşı taraf çok saçma bir ifadede bulunmuş. O da bizim canımızı çok acıtıyor. O yapmadıysa biz mi yaptık? Kim yaptı? Yüzde yüz o yaptı. Elinde de kırık çıktı. Kendi de darp raporu almış. Bir şekilde ortaya çıkacaktı ve çıktı” diye konuştu.

“Engelli olduğunu herkes gibi onlar da biliyor”
Vefat eden Kara’nın yeğeni Gökalp Gökkaya, “Dayım yüzde 90 engelli. Engelli bir insana böyle hareketler yapılması çok kötü. Bir de 20 yıldır komşular. Engelli olduğunu herkes gibi onlar da biliyor. Bilmiyorum deme şansları yok. Bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun. Herkes cezasını çeksin. Tüm Türkiye’den destek aldık bu süreçte, teşekkür ediyoruz. Kimsenin yanına kalmaması tek isteğimiz” şeklinde konuştu.

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