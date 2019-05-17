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Antalya'da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girmenin keyfini yaşadı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, mayısta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, güneşli havayı fırsat bilerek plajlara ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden denize giren yerli ve yabancı turistler, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Ukraynalı Viktoriya Koçkara, kent insanının sıcak kanlı olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Yabancı turistleri Antalya'ya davet eden Koçkara, "Deniz artık sıcak. Ramazan dolayısıyla plajlarda az insan oluyor. Bu bizim için iyi bir şans." dedi.

Rusya'dan ailesiyle tatile gelen Vitaliy Korobov ise Antalya'ya ilk defa geldiklerini, bisiklet sürüp, denize girerek vakit geçirdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
deniz güneş Konyaaltı Sahili plaj

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