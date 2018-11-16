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Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde bazı vatandaşlar denize girerken, yaylalara yağan kar ise yaşamı olumsuz etkiledi - Yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı vatandaşlar kasım ayında denize girerken, yüksek kesimlere kar yağdı.

Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan turizmin başkenti Antalya, coğrafi yapısı itibarıyla vatandaşlara ve turistlere kasım ayında deniz keyfi yaşatırken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar ve turistler denize girdi. Yaylalarda yaşayan vatandaşlar ise kar sürprizi yaşadı.

Alanya Belediyesi ekipleri, Çamlı ve Cindi yaylarında mahsur kalan köylüleri kurtardı. Çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

Ayrıca yaylada mahsur kalan çoban ve 250 küçükbaş hayvan, ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Tatilci Özhan Akçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayı olmasına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Almanya'dan gelen tatilci Yunus Yavuz ise Alanya'nın havasını çok sevdiğini, kasım ayında dahi denize girme fırsatı bulabildiklerini ifade etti.

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Alanya Antalya deniz keyfi kar yağışı mahsur kalma

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