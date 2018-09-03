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Antalya'da denizde fenalaşan Alman turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Antalya'da denizde fenalaşan Alman turist öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Alman turist, serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan tatil için Serik'in Belek Turizm Merkezi'ndeki beş yıldızlı bir otele gelen 65 yaşındaki Dieter Ralfkunath, tatil yaptığı otelin sahilinde denize girdi.

Denizde fenalaşan ve otelin cankurtaranı tarafından sudan çıkarılan Ralfkunath'a ilk müdahale, otelin sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilçedeki özel bir hastaneye götürdüğü Dieter Ralfkunath, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Serik Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alman turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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