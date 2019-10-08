HABER

Antalya'da denizde hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında kıyıdan 15 kilometre açıkta çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu.

Antalya'da denizde hortum

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında kıyıdan 15 kilometre açıkta çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu. Dün de Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan son buldu.
Demre'nin yaklaşık 15 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Bölgede yoğun olarak sera üretimi yapan çiftçiler, kıyıya ulaşma ihtimaline karşı hortumu anbean takip etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra gözden kayboldu. Sera üreticileri ise rahat nefes aldı.
GAZİPAŞA'DA DA ÇIKTI
Gazipaşa ilçesinin Macar Mahallesi sahilinde ise dün saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da denizde hortum

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusuŞarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında hortumDünyaca ünlü Kaputaş Plajı açıklarında hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.