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Antalya'da denize giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Antalya'da denize giren genç boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 18 yaşındaki genç, denizde boğuldu.

İmam Bakır Karadeniz (18), Boğazkent Mahallesi halk plajında denize girdi.

Bir süre sonra Karadeniz'in denizde hareketsiz yattığını gören cankurtaran ve otel çalışanları, genci sahile çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Karadeniz'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya Serik boğazkent Serik’te serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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