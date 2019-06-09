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Antalya'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Antalya'da denize giren 23 yaşındaki genç boğuldu.

Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin su içinde hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Botla bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, boğulan kişinin bisikletiyle sahile geldikten sonra denize giren Deniz Çabşek olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından Çabşek'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin bisikleti de cenaze nakil aracına konuldu.

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Antalya boğulma deniz polisi Konyaaltı Sahili

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