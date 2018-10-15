Antalya’da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan tatil için tek başına Manavgat'a gelen 72 yaşındaki Svetlana Ogleznava, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde konakladığı otelin sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rus turist, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ogleznava, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ogleznava'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

