Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Oba Mahallesi plajında denize giren Valentin Dobrkyakov (65), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dobrkyakov, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Dobrkyakov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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