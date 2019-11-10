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Antalya'da depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde bir depo bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumanlardan etkilenen bir küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadayı Mahallesi'nde bulunan bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk alana da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken depo yakınındaki arazide bulunan bir küçükbaş hayvanın, dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

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