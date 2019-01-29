Antalya’da dere taştı, evlerinde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Antalya’nın Aksu ilçesinde akşam saatlerinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan aileler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aksu ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde Boztepe Mahallesi’nde su taşkınlarına neden oldu. Mahallede hayvancılıkla geçimini sağlayan Kazım Gül ailesi, evlerinin önünden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kaldı. Mahalle muhtarının durumu polise ve itfaiyeye bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ailenin 2 çocuğunu bir itfaiye eri sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Mahallede yaşayan mevsimlik işçiler de kurtarıldı. Sabah suların çekilmesi ile bölgede hayat normale döndü.
CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum