HABER

Antalya'da 'Deri ve Kürk Moda Fuarı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Belek Turizm Bölgesi'nde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın podyuma çıktığı defileyle başladı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Belek Turizm Bölgesi'nde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın podyuma çıktığı defileyle başladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) desteği ile Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Show'un açılış defilesinde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanı sıra 30 manken podyuma çıktı. Defilede, deri ve kürk sektörünün önde gelen markaları, ürünlerini sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da podyumda yürüyen Önal, davetlilerden alkış aldı. Çağla Şikel ise defilede iki elbise tanıttı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, fuarda hedef müşterilerle birebir iletişim kurduklarını söyledi. Fuara katılan müşterilerin ülkelerinde kendi mağazaları olduğunu ve çok büyük ticari potansiyel oluşturduklarını kaydeden Gözmen, "Katılımcıların müşteri başı 100-150 bin dolar alım potansiyeli var. Bu fuarda 20-50 milyon arası sipariş toplama potansiyeli görüyoruz" dedi.

Türkiye'den 46 firmanın stant açtığı fuarda Kanada, Dubai, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Rusya, Çeçenistan, Kırgızistan gibi 15 ülkeden binin üzerinde kişinin katıldığı fuar 30 Kasım'da sona erecek.

Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı
Bahçelievler'de market soygunuBahçelievler'de market soygunu
Bayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kameradaBayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından kafasına sıktı!

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından...

CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden aldılar

CHP düğmeye bastı: Görevden aldılar

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Marmara için korkutan deprem uyarısı!

MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim Burhan Yaz için karar

Burhan Yaz için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.