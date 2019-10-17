HABER

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.Komandolar hastanede tedavi altına alındı.Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi yaptıkları esnada rahatsızlandı.
Komandolar hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınındaki sahilde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı’na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri 2 grup halinde 70 metreye daldı. Komandolardan bir grup deniz yüzeyine çıkarken diğer grupta henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaşan 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu , Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya’da derin dalış eğitimi yapan 4 asker hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.