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Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu.

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)- Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu. Diğer 3 asker ise tedbir amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Şehit Akmeşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu arada, cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Antalya Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede yapılan dalış eğitimi sırasında 4 askerin rahatsızlandığı belirtildi. Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın saat 13.30 sıralarında şehit olduğu ifade edildi.

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