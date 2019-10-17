Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (3)

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından yapılan dalış eğitimi sırasında su altında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede duran kalbi tekrar çalıştırılamayarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin (37) İzmir'in Dikili ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evine, şehadet haberini veren Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör tarafından Türk bayrağı asıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından bugün saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldı. Jandarma Yüzbaşı Selim Oğul, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Durmaz, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, Jandarma Uzman Çavuş Hacı Aydın dalış sırasında su altında belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Olayın öğrenilmesinin ardından su altında bulunan personelin çıkarılıp, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonucu Selim Oğul, Sinan Durmaz ve Hacı Aydın'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Ancak bu 3 personel, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ise kalbinin durduğu belirlendi. Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Akmeşe, bugün saat 13.30 sıralarında kurtarılamayıp, şehit düştü. Şehit Akmeşe'nin naaşı otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acı haber, evli, bir kız çocuk babası şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin İzmir'in Dikili ilçesindeki baba evine ulaştı. Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, beraberindeki askeri yetkililerle, evli, 1 kız çocuk babası şehit astsubayın Dikili'nin kırsal Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan babası çiftçi Kerim Akmeşe'ye şehadet haberini verdi. Kaymakam Güngör, şehidin evine Türk bayrağını da kendi elleri ile astı. Ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akmeşe'nin aynı zamanda Demirtaş Mahallesi Muhtarı Zekeriya Akmeşe'nin yeğeni olduğu öğrenildi. Şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin cenazesinin yarın öğlen Dikili Merkez Camisi'nde düzenlenecek namazın ardından Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)-

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