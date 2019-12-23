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Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

FİNİKE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA BAZI SERALARA ZARAR VERDİ Finike'nin Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi.

FİNİKE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA BAZI SERALARA ZARAR VERDİ
Finike'nin Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi. Fırtına, tek katlı bir işçi evinin çatısını da uçurdu. İki seranın arasına düşen çatı nedeniyle elektrik kabloları zarar gördü.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, fırtınanın zarar verdiği mahalleyi ziyaret ederek inceleme yaptı. Ziraat Odası Başkanı Sarıçobanoğlu, Kolaklar mevkiinde etkili olan fırtınanın yaklaşık 10 seraya zarar verdiğini kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırtına sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
DEMRE'DE DEV DALGALAR SAHİLE VURDU
Demre'de şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki sahillerde dev dalgalar oluştu. Bazı noktalarda kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği metrelerce yükseldi. Bölgedeki üreticiler şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle nöbete başladı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir zarar oluşmadığı belirtilirken, Çayağzı Limanı'ndaki yatlar Gökkaya Koyu ve Üçağız Mahallesi'ndeki iskeleye sığındı.
ALANYA'DA 4 METRELİK DALGALAR OLUŞTU
Alanya ilçesinde ise sert esen rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilçenin sahil bandında etkili olan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle boyu yaklaşık 4 metre olan dalgalar oluştu. Yetkililerin kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu ilçede dalgalar kıyıya vurdu. Sahile yakın iş yerleri dalgalardan etkilendi. Olumsuz hava şartlarından dolayı Alanya Liman Başkanlığı limanı yarın öğle saatlerine kadar geçici olarak deniz trafiğine kapadı.

Ahmet ACAR- Suat SÖĞÜT- Engin ANAK/DEMRE- FİNİKE- ALANYA (Antalya), (DHA)

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