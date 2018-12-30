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Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

Kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Nurlu'nun (45) kullandığı 07 R 2818 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunda bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

Nurlu, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan sürücünün cenazesinin Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yakınları, Nurlu'nun araçla seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğinin belirlendiğini söyledi.

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Antalya kalp krizi kamyon Korkuteli trafik kazası

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