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Antalya’da doğa yürüyüşünde kaybolan turisti jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 00:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Ukraynalı turist jandarma ekipleri tarafından bulundu.Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’ndeki beş yıldızlı bir otelden 15 kişilik Ukraynalı turist grubu, Likya yoluna doğa yürüyüşüne çıktı.

Antalya’da doğa yürüyüşünde kaybolan turisti jandarma buldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Ukraynalı turist jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’ndeki beş yıldızlı bir otelden 15 kişilik Ukraynalı turist grubu, Likya yoluna doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra kafiledeki 42 yaşındaki Y.I., grubu kaybetti. Turist grubunun kayıp ihbarı üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede arama yapmaya başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından Y.I.’nın olduğu yeri tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yere ulaşılan Y.I., kurtarılarak karakola getirildi. Sağlık durumu iyi olan Y.I., işlemlerinin ardından arkadaşlarıyla oteline dönüş yaptı.

Antalya’da doğa yürüyüşünde kaybolan turisti jandarma buldu

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