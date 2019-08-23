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Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Antalya’da tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçen 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44), 14 yıldır hasta karısı için bankada biriktirdiği 130 bin lira dolandırıcılar tarafından ilginç bir yöntemle başka hesaba aktarıldı.

Antalya’da tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçen 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44), 14 yıldır hasta karısı için bankada biriktirdiği 130 bin lira dolandırıcılar tarafından ilginç bir yöntemle başka hesaba aktarıldı. Yayla, “Cebimde 5 lira kaldı” diyerek duruma isyan etti.
İlginç dolandırıcılık yöntemi 15 Ağustos Perşembe günü Aksu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44) kimlik ve parola bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, GSM operatörünü arayıp Yayla’ya ait cep telefonu hattının kaybolduğunu söyledi. Kendilerini Yayla gibi tanıtan şebeke, sistemin güvenlik amaçlı sorduğu soruları doğru cevapladıktan sonra hattı yeniden çıkarttırdı. Ardından internet üzerinden Yayla’nın banka hesabına giren şahıs ya da şahıslar, Yayla’nın bankada biriktirdiği 130 bin lirayı kendilerine havale yaparken, yeni çıkarttıkları hatta gelen onay SMS’sini girerek parayı hesaplarına havale etti.

Hayatının şokunu yaşadı
Banka yetkilileri, yüklü miktardaki havaleyi görmesinin ardından Yayla’ya ulaşmak istedi ancak başarılı olamadılar. Ardından yetkililer, Yayla’nın eşini arayarak görüşmek istediğini söylediler. Bankayı arayan Yayla, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 14 yıldır biriktirdiği para tek tuşla bir anda hesabından alınan talihsiz adam, soluğu savcılıkta aldı.

"Müşteri hizmetleri beni zannedip hattı onun üzerine geçirmiş"
Olay karşısında çok şaşkın ve bir o kadar da üzgün olduğunu dile getiren Yayla, “Önce telefonla iletişimi kapatmışlar. Bütün bilgilerimi ellerine geçirmişler. Ardından banka hesabımdaki 130 bin lirayı almışlar. Telefon kapalı olduğu zaman akşam eşim aradı. Bankayı aramamı söyledi. Aradığımda, ‘Hesabında hareketlilik var. Bugün para çektin mi? diye sordular. Olmadığını söyledim ama iş işten geçmiş. Telefon şirketinin müşteri hizmetlerini aradığımda ise, ‘Hattın sistem üzerinden tüm bilgilerin doğru girilip başkası adına çıkartılmış’ dediler. Müşteri hizmetleri beni zannedip hattı onun üzerine geçirmiş” dedi.

“Cebimde 5 lira kaldı”
Hasta eşi için 14 yılda biriktirdiği paranın bir anda yok olduğunu ifade eden Yayla, “Eşimin rahatsızlığı ve çocuklarım için biriktirdiğim paraydı. Evimin de tamir edilmesi gerekiyordu. Cebimde 5 lira param kaldı. Çok üzgünüm. Bunun bir anda çözülmesini istiyorum” diye konuştu.

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun
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