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Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

İran uyruklu kişiye sahte para vererek dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'da, İran uyruklu kişiye sahte para vererek dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'ya ev almak için gelen İran uyruklu J.K. daha önceden tanıdığı B.G.T. ile ev aramaya başladı. Bu sırada B.G.T'nin de tanıdığı K.B, avronun değerinin düştüğünü belirterek J.K'den parasını dolara çevirmesini istedi.

Bunun üzerine J.K. şüpheli K.B'den 30 bin avro karşılığında 40 bin dolar aldı. Daha sonra kendisine verilen paranın sahte olduğunu iddia eden J.K. polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, J.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli K.B, Alanya-Antalya karayolunda polis ekiplerince araçta yakalandı.

Şüphelinin aracında ele geçirilen 35 bin 500 dolara da el konuldu

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Antalya dolandırıcılık Iran Uyruklu sahte para

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