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Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bankadan kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da bankadan kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran H.Y, bankadan kredi çekme vaadiyle 11 bin 400 lirasının dolandırıldığını iddia etti.

Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen V.K. ile kendini "Bankacı Sedat" diye tanıtan H.Ö'yü yakaladı.

Bankalardan kredi alamayan H.Y'ye 150 bin lira kredi çıkarmayı taahhüt ettikleri, bunun karşılığında da 11 bin 400 lirasını dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık

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