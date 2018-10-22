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Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı kadının yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını aldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları 77 yaşındaki A.H'yi dolandırarak 92 bin lira ile ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde oturan A.H'nin kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını tespit etti.

Mersin'de yaşayan Suriye uyruklu T.A, R.E.D, ve İ.R oldukları tespit edilen şüpheliler, Silifke ilçesinde yakalandı.

Bu sırada A.H'den tekrar para istenmesi üzerine, ekipler teknik ve fiziki takibe devam etti. A.H'nin Liman Mahallesi 40. Sokak'ta çöp konteynerinin altına bıraktığı parayı alan M.G, kovalamaca sonucu yakalandı.

M.G'nin de Mersin'de yakalanan 3 şüpheli ile beraber hareket ettiği anlaşıldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mağdur A.H'nin şüphelilere farklı zamanlarda 92 bin lira ve 10 bin lira değerinde ziynet eşyası verdiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık

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