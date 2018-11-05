Antalya'da dolandırıcılık iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bir otelin 650 bin avro bedel karşılığında 5 yıllık kiraya verilmesiyle ilgili nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
İncelemelerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kira sözleşmesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle A.Ö, L.Ç, Ç,Y. ile D.A. isimli kadını adreslerinde gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kaşe ve imza örnekleri ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden A.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. L.C. ve Ç.Y. ise serbest bırakıldı.
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