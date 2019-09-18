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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2'si avukat, 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara imzalattırdıkları senetleri tahsilata koyarak yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2'si avukat, 5 kişi tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2'si avukat, 5 tutuklama

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara imzalattırdıkları senetleri tahsilata koyarak yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2'si avukat, 5 kişi tutuklandı.
Antalya'nın farklı ilçelerinde çeşitli tarihlerde varlıklı ve adli davaları olan kişilere kendilerini polis, adliye görevlisi veya postacı olarak tanıtan kişiler, duruşmaya gelmedikleri, ifade vermedikleri, evrakta eksiklik olduğu bahaneleriyle bu kişilerin gözünü korkutup çeşitli belgeler imzalattı. Belgeler arasına koydukları boş senetleri de imzalatan bu kişiler, senetleri daha sonra Antalya'da avukatlık yapan Ç.Ç. ve S.E. aracılığıyla tahsilata koydu. Senetlerden habersiz onlarca kişi, haklarında başlatılan icra takipleri nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu.
İMZALAR GERÇEK OLUNCA PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR
Ancak senetlerdeki imzaların gerçek olması nedeniyle tahsilatlar yapılmaya, evlere, araçlara, arazilere haciz konulmaya başlandı. Şikayetlerden sonuç alamayan mağdurlar, WhatsApp grubu kurarak dayanışma içine girdi.
DİĞER İLLERDEN DE ŞİKAYET GELDİ
Muğla, Burdur ve Isparta'da da aynı kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, aralarında avukatlar Ç.Ç. ve S.E.'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. Ç.Ç., G.D., R.A. ve A.A., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.U. ve M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
100 YAŞINDAKİ ADAMI DOLANDIRMIŞLAR
Yapılan incelemede, dolandırılan kişi sayısının 50 civarında olduğu, dolandırıcılık sonucu elde edilen para ve hacizli gayrimenkul değerinin ise 20 milyon TL'yi geçtiği kaydedildi. Dolandırılanlar arasında, geçen yıl kasım ayında 100 yaşında yaşamını yitiren İbrahim U.'nun da olduğu belirtildi. Dolandırıcıların, İbrahim U.'nun 3,5 milyon liralık arsa, ev ve arabasına haciz koydurdukları ortaya çıktı.
Diğer yandan postacı gibi davranan dolandırıcılardan biri ise güvenlik kameralarına yakalandı.

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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2'si avukat, 5 tutuklamaAntalya'da dolandırıcılık operasyonu: 2'si avukat, 5 tutuklama

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