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Antalya’da dört mevsim yarış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Yarışları, sporculara ve izleyenlere bir günde dört mevsimi yaşattı.Antalya’nın kış sporları merkezi Saklıkent’te kayak yarışı ile start alan Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Yarışları, bisiklet etabı ile devam ederek Konyaaltı’nda yüzme etabı ile tamamlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Yarışları, sporculara ve izleyenlere bir günde dört mevsimi yaşattı.
Antalya’nın kış sporları merkezi Saklıkent’te kayak yarışı ile start alan Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Yarışları, bisiklet etabı ile devam ederek Konyaaltı’nda yüzme etabı ile tamamlandı. İlk kez düzenlenen yarışmada 20 takım ve 60 sporcu yarıştı. 2,5 kilometre kayak yapan, 45 kilometre bisiklet kullanan sporcular, son olarak 500 metre yüzerek yarışı tamamladı. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever tarihi yarışa tanıklık etti.
Dereceye girenlere kupaları Porto Bello Otel’de düzenlenen törenle verildi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, sporcuların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Yarışları’nın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Valiliğinin himayesinde gerçekleştirilen organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Tanıtım açısından çok önemli”
Etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından da çok önemsediklerini vurgulayan Çetin, "Antalya’nın hep konuştuğumuz ama bugüne kadar pek de tanıtamadığımız bir özelliği var. Bu şehirde aynı gün içinde hem yüzebilir hem de kayak yapabilirsiniz. Antalya’da aynı gün içerisinde Toroslar’da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı’nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik Antalya’yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Bugün iki aktivitenin arasına bisiklet etabını da koyarak farklı bir triatlon yaptık. İlk denemeydi, gerçekten çok güzel oldu. Bugün Antalya’ya 1 saat uzaklıktaki Saklıkent’te sabah her yer bembeyaz kardı ve güneşli bir hava vardı. Kayak yarışlarını tamamladık, bisiklet yarışının startını verdiğimizde kar yağıyordu. Bisikletçiler 45 kilometre aşağıya Konyaaltı sahiline indiğinde hava sıcaklığı 17-18 derece civarındaydı. Yani denize girilebilecek bir durumdaydı. Ve yüzme yarışını gerçekleştirdik. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Dünya’nın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız" dedi.
Çetin, Antalya Valiliğinin himayelerinde gerçekleşen organizasyona desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalyaspor Yüzme, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi”ne teşekkür etti.
Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de yaptıkları konuşmalarda organizasyonun Antalya turizmi ve tanıtımı için önemine dikkat çekti.
Yarışlarda dereceye girenler şöyle:
"Kayak Etabı: 1. Osman Özaydın, 2. Burak Gez, 3. Suzan Margaret Yalın,
Bisiklet Etabı: 1. Ataman Şekerci, 2. Furkan Gürler, 3. Bülent Mihraç Korkmaz,
Yüzme Etabı: 1. Ege Mert Öztürk, 2. Ramazan Dinçer, 3. Şükrü Sinan,
Genel Klasman Takım Kupa Birincileri: Baki Karaçay, Ataman Şekerci, Şükrü Sinan,
Genel Klasman Takım Kupa İkincileri: Tuğrul Konuk, Emir Kaya, Cennet Çarşı,
Genel Klasman Takım Kupa Üçüncüleri: Ali Efe Özaydın, Yiğit Eryılmaz, Deniz Demircan."

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