Antalya'da drift yapıp kaçan sürücüye 7 bin 696 lira ceza

Antalya'nın Manavgat İlçesinde drift yaparken yakalanan ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücüye toplam 7 bin 696 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki Barbaros Caddesi girişinde dün plakaları sökülmüş otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü otomobil Sanayi Sitesi'ndeki oto boyacıda bulundu. Otomobilin sökülen plakaları ise bagajında ele geçirildi. Saklandığı başka bir iş yerinde yakalanan sürücü A.S.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.

Otomobilin sürücüsü A.S.E'ye, drift yapmak suçundan Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 5 bin lira, gürültü çıkaran araç kullanmak maddesinden 1002 lira, aracı plakasını söküp kullanmak maddesinden bin 694 lira olmak üzere toplam 7 bin 696 lira para cezası uygulandı.

