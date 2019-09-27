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Antalya'da drone destekli trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Uygulamada 63 sürücüye 11 bin 884 lira ceza yazıldı

Antalya'da drone destekli trafik uygulamasında, 63 sürücüye 11 bin 884 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone destekli havadan denetim yapıldı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 35 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 20 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 2 sürücüye kask takmamak, bir sürücüye ise trafik işaret levhasına uymamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 63 sürücüye, 11 bin 884 lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza denetim drone trafik

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